РИАМО - 24 янв. Специалисты «Мосгаза» уделяют большое внимание обеспечению безопасности газораспределительной системы мегаполиса. В прошлом году они проверили почти 20 тыс. сварных соединений методами неразрушающего контроля: рентгеновским и ультразвуковым, сообщает пресс-служба компании.

За минувший год специалисты технадзора «Мосгаза» проверили рентгеновским методом 14 921 сварное соединение и ультразвуковым методом - 4 094 соединения.

«Техническим надзором осуществлялся контроль за строительством и принято в эксплуатацию 240 869 пог. м газопроводов низкого, среднего и высокого давления», – отметил гендиректор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

По его словам, специалисты технадзора выдали 268 актов о готовности сетей газопотребления и соответствующего оборудования объектов капитального строительства мегаполиса к подключению.

Каждый год управление технадзора компании контролирует качество выполнения строительно-монтажных работ при реконструкции, строительстве, капремонте газовых коммуникаций в Москве. На предприятии внедряются автоматизированные и роботизированные системы контроля качества сварных соединений газопроводов. Это позволяет повысить производительность труда и уменьшить сроки строительных работ.