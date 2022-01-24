РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 янв. Поэт Евгений Чигрин из подмосковного Красногорска стал лауреатом международной премии имени Эрнеста Хемингуэя за 2021 год, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

В Канаде названы имена лауреатов международной литературной премии им. Эрнеста Хемингуэя за прошлый год.

Премия учреждена издательством Litsvet и журналом «Новый Свет» в 2015 году для поддержки русскоязычных авторов, в чьих произведениях отображено стремление к поиску новых художественных форм, расширению языковых и смысловых границ. В состав жюри входят писатели и журналисты, победители прошлых сезонов, а также издатели и координаторы премии.

Лауреатом международной литературной премии в номинации «Поэзия», стал известный российский поэт, житель Красногорска Евгений Чигрин.

Произведения Чигрина публикуют в ведущих литературных журналах и альманахах России, многие из них переведены на иностранные языки.