РИАМО - 24 янв. За 3 года работы приложения «Моя Москва» его услугами и сервисами жители мегаполиса воспользовались свыше 23 млн раз. При этом за последние 2 года его востребованность выросла более чем в 5 раз, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

«Мы видим, что с каждым годом растет популярность приложения «Моя Москва». Если в первый год работы его услугами и сервисами воспользовались 2,3 млн раз, то по итогам 2021-го этот показатель достиг 13,3 млн», — сказала заммэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В прошлом году приложение сделали еще удобнее. Его дополнили возможностью оплаты нескольких счетов одновременно, теперь в нем также можно посмотреть историю платежей. А голосовой помощник научился работать еще по нескольким сценариям.

В 2021 году с помощью приложения чаще всего отслеживали успеваемость школьников и их домашние задания, пополняли карту «Москвенок». Москвичи обращались к этим сервисам 8,2 млн раз за год.

Кроме того, через приложение записывались к врачу, передавали показания счетчиков и оплачивали счета за коммунальные услуги.