РИАМО - 24 янв. На столичном портале «Активный гражданин» прошло голосование по проекту реконструкции Волоколамского шоссе, его поддержали 75% участвовавших в опросе респондентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане оценили предложения по благоустройству линейной части трассы и прилегающих территорий: парков «Берег реки Сходни» и «Долина реки Химки», сквера перед зданием Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова.

Всего в голосовании приняли участие 171,4 тыс. пользователей. 11% респондентов посчитали, что менять на шоссе ничего не надо, а 13% сочли необходимым, что решать такие вопросы следует специалистам.

В ходе реконструкции на Волоколамском шоссе появится удобная инфраструктура для пересадок, новые остановки и навигация. В парках приведут в порядок зоны отдыха и для спортивных занятий, а также дорожки и детские площадки. Кроме того, планируют восстановить скульптуры и вернуть исторический облик скверу возле академии им. Строганова.

Планируется, что работы по обновлению Волоколамского шоссе проведут в 2022 году. Протяженность участка составит порядка 6 км, а площадь благоустройства - 87 га.