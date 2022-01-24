Как получить льготные лекарства в коммерческих аптеках Москвы

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С 15 января по 31 декабря 2022 года в Москве пройдет эксперимент по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках. Раньше их можно было получить только в специальных аптечных пунктах при поликлиниках.

В рамках эксперимента необходимые лекарства можно будет заказать с доставкой на дом, если эти препараты можно продавать дистанционным способом. Чтобы получить лекарство, нужно предъявить QR-код электронного рецепта в бумажном виде или на экране смартфона.

Льготные лекарства в коммерческих аптеках смогут получать совершеннолетние лица, кроме беременных женщин — им препараты будут выдавать только в аптеках московских поликлиник.

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