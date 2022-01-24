Как получить льготные лекарства в коммерческих аптеках Москвы

Что произошло
С 15 января по 31 декабря 2022 года в Москве пройдет эксперимент по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках. Раньше их можно было получить только в специальных аптечных пунктах при поликлиниках.
В рамках эксперимента необходимые лекарства можно будет заказать с доставкой на дом, если эти препараты можно продавать дистанционным способом. Чтобы получить лекарство, нужно предъявить QR-код электронного рецепта в бумажном виде или на экране смартфона.
Льготные лекарства в коммерческих аптеках смогут получать совершеннолетние лица, кроме беременных женщин — им препараты будут выдавать только в аптеках московских поликлиник.
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Как получить льготное лекарство в рамках эксперимента
Медицинский работник должен выписать рецепт и зарегистрировать его в базе ЕМИАС. Система присвоит рецепту QR-код.
Пациент сможет получить QR-код своего рецепта в личном кабинете на портале mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Также пациент может распечатать QR-код в информационном киоске в поликлинике. QR-код электронного рецепта можно передать своему представителю.
В аптеке пациент должен показать QR-код электронного рецепта. Сотрудник аптеки отсканирует его и запросит оригинал рецепта в базе ЕМИАС. Если рецепт действителен, провизор получит данные о сроках действия документа и о том, отпускались ли ранее по нему лекарства. Затем сотрудник аптеки должен выдать препараты человеку и внести информацию об этом в базу данных.
Аптеки должны гарантировать конфиденциальность данных пациентов.
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Какие льготные лекарства можно получить в коммерческих аптеках
Граждане, имеющие право на льготные лекарства, могут получить их бесплатно. Перечень препаратов опубликован на сайте столичного Депздрава.
Если человек хочет получить лекарство с тем действующим веществом, что указано в рецепте, но определенной торговой марки, он может оплатить часть его стоимости.
В каких аптеках можно получить льготные лекарства
Список аптек, в которых выдают льготные лекарства, можно посмотреть на сайте Депздрава, в личном кабинете на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Лекарства можно забронировать и даже заказать их бесплатную доставку на дом.
Мэрия сообщает, что на данный момент к проекту присоединились 13 сетей, среди которых «Горздрав», «Ригла», «Самсон-Фарма», «Здоров.ру» и другие. Всего в эксперименте участвуют 312 аптек, среди них есть и круглосуточные.
Коммерческим аптекам выделяют субсидии на выдачу льготных лекарств. Участие в проекте может помочь увеличить клиентскую базу. Но требования к организациям-участникам жесткие: в каждой аптеке ежедневно должны быть в наличии все лекарства из перечня, а сотрудники аптеки должны каждый день передавать в ЕМИАС данные об остатках препаратов.
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Мнение эксперта
Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова считает, что эксперимент облегчит жизнь пациентов-льготников. Однако представители бизнеса не уверены, будет ли выгодным участие в проекте.
«Сумма, которую город будет возвращать аптекам за отпуск льготных лекарств, меньше цены, по которой они закупают препараты у производителей. Непонятно, кому придется оплачивать разницу», — говорит эксперт.
Также Виктория Преснякова отметила, что для подключения к системе ЕМИАС каждой аптеке нужно доработать свое программное обеспечение.
«На это нужны ресурсы, и не только финансовые — нужно время. По моим оценкам, несколько месяцев», — указывает Преснякова.
По словам эксперта, присоединившиеся к проекту сети являются крупными — свои убытки они могут компенсировать за счет других препаратов или увеличения потока покупателей.
«Мне кажется, этот проект больше подходит для крупных федеральных сетей. Мелким и средним аптекам будет сложно участвовать в нем. Но это эксперимент. Он для того и нужен, чтобы оценить достоинства и недостатки системы», — считает Преснякова.
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