РИАМО - 24 янв. Изучить павильон «Умный город» на ВДНХ теперь можно с помощью виртуального 3D-тура, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы подготовили 3D-экскурсию, которая позволит познакомиться с выставкой технологий, представить ее масштабы, оценить разнообразие инсталляций», — заявил министр правительства, руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Участники виртуальной экскурсии побывают в шести зонах павильона. Например, они узнают, как современные технологии влияют на безопасность дорожного движения, а также о возможностях электронной медицинской карты и сервиса «Наш город».

С начала работы в 2016 году павильон «Умный город» на ВДНХ посетили почти 480 тыс. человек.