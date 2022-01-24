РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 янв. С 17 по 23 января в ЕДДС-112 городского округа Балашиха поступило свыше 18,7 тыс. обращений от жителей, сообщил «РИАМО в Балашихе» оперативный дежурный ЕДДС муниципалитета.

«На минувшей неделе в Единую дежурно-диспетчерскую Службу-112 Балашихи поступило 18 739 обращений, из них 1 154 – в отдел ЕДДС, по единому номеру 112 – 17 585», – сказал оперативный дежурный.

По его словам, на телефон горячей линии отдела ЕДДС 163 обращения поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 51 – по вопросам нарушения тишины, 11 – экологии, 16 – по работе уличного освещения, а 34 обращения связано с содержанием дорог и тротуаров.

Он уточнил, что по номеру 112 жители городского округа 4 683 раза обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 1 006 - полиции и ГИБДД, 54 - с вызовами пожарных и спасателей, 40 - с обращениями за помощью специалистов аварийно-газовой службы.