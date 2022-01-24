РИАМО - 24 янв. Правительство Великобритании обеспокоено возможным повышением цен на газ из-за сокращения поставок из России. Это может случиться при введении очередных санкций в отношении РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Если западные страны введут новые санкции из-за «вторжения» России на территорию Украины, РФ может ограничить поставки газа в европейские страны, пишет газета Times. В результате стоимость топлива может значительно вырасти. Эту тему рассмотрели министры правительства Великобритании на заседании. Рекордное повышение цен на газ может произойти, несмотря на небольшую долю импорта газа в королевство из РФ.

«В отличие от ряда стран, Великобритания почти не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки», — заявил один из чиновников Великобритании.

При этом ограничение поставок газа может оказать огромное влияние, так как в Европе есть государства, которые крайне зависимы от поставок газа из России, например, Швеция и Финляндия.

Ранее руководство России не раз отвергло обвинения в готовящемся «вторжении» на Украину. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия перемещает свои войска внутри границ и не планирует никому угрожать.