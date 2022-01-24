РИАМО - 24 янв. Жители столицы, которые регулярно приезжают в Санкт-Петербург, скоро смогут оплатить стоянку автомобиля через приложение «Парковки Москвы», уже проводится тестирование данной функции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По договоренности с администрацией Санкт-Петербурга в конце декабря 2021 г. мы начали тестирование приложения «Парковки Москвы» на берегах Невы. В проекте принимают участие свыше 900 добровольцев, которые регулярно ездят в северную столицу. А средства от оплаты парковки зачисляются в бюджет Санкт-Петербурга», - написал мэр на своем персональном сайте.

Он уточнил, что за 3 недели тестирования водители оплатили в приложении свыше 2 тыс. парковочных сессий. В Санкт-Петербурге автомобили чаще всего оставляли в центре – около Литейного и Невского проспектов.

По его словам, тестирование данной функции приложения проведут до конца января. А после учета замечаний, которые отправят водители, и доработки программного обеспечения возможность оплатить парковку в Северной столице будет размещена в основной версии приложения.

«Благодаря единому приложению автомобилистам Москвы и Санкт-Петербурга не придется регистрироваться в дополнительных сервисах. Все будет знакомо и понятно», - добавил Собянин.

Мэр уточнил, что со временем столичное приложение может заработать и в других городах страны. Благодаря этому поездки по РФ станут проще и удобнее.

Москва делится своими наработками с другими регионами страны. Использование столичных сервисов позволяет субъектам России экономить на создании собственного продукта, а также получать качественные и проверенные временем IT-решения, отметил он.

«Платные парковки – стандартное решение, помогающее справляться с нехваткой места для автомобилей. В России они давно уже не являются эксклюзивной приметой Москвы. Постепенно их организуют и в других городах», - сообщил Собянин.

Он добавил, что приложение «Парковки Москвы» уже скачали свыше 5 млн человек. С его помощью в мегаполисе оплачивается порядка 90% парковочных сессий. А еще городское приложение помогает найти место для стоянки авто, оплатить штрафы, исправить ошибки и решить другие вопросы, связанные с личным транспортом в столице.