РИАМО - 24 янв. Юристы столичного метрополитена через суд взыскали 250 тыс. рублей с пассажирки, самостоятельно прыгнувшей на пути станции «Ольховая» Сокольнической линии. Этот инцидент привел к сбою в графике движения поездов, сообщили РИАМО в пресс-службе метро.

Женщина 19 июля прошлого года на «Ольховой» по неизвестной причине прыгнула на пути перед прибывающим поездом. После того, как машинист предпринял экстренное торможение, она самостоятельно вылезла между вагонами, забрала свои вещи и покинула платформу. Однако затем нарушительницу задержали сотрудники полиции. Из поезда высадили пассажиров и сняли его с линии. В результате нарушился нормальный график движения, а 2 поезда и вовсе пришлось отменить.

Юристы метро обратились в Никулинский районный суд, который в полной мере удовлетворил требования о взыскании с нарушительницы убытков в размере 250 тыс. рублей за срыв графика движения поездов.

«Такие грубые нарушения правил пользования метрополитеном недопустимы, они приводят к сбою графика движение поездов. Чтобы безопасно вывести человека с путей приходится снимать напряжение контактного рельса. А в часы пик задержка на одной станции даже на несколько минут серьезно замедляет движение на всей линии, и тысячи пассажиров испытывают неудобства. Более того, при падении человека перед приближающимся поездом машинист вынужден применять экстренное торможение. Для пассажиров в вагонах это неожиданно и может привести к травам», - заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что практика возмещения убытков с нарушителей за срыв графика работы метро будет применяться и дальше.