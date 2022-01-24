РИАМО - 24 янв. Из своей квартиры был госпитализирован 35-летний мужчина с проникающим колото-резаным ранением живота. На него напала женщина, с которой он распивал алкоголь, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавший мужчина зарегистрирован в городском округе Мытищи, однако с ранением он был госпитализирован из своей квартиры в Красноармейске.

Правоохранители задержали напавшую на него женщину, с которой он распивал спиртное. Ей оказалась 27-летняя жительница городского округа Пушкинский.

Преступление произошло после ссоры. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, сейчас она находится под стражей.