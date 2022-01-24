РИАМО - 24 янв. Правоохранители задержали 21-летнего жителя Ставропольского края, подозреваемого в краже из салона сотовой связи в Подольске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что злоумышленник проник в магазин ночью в медицинской маске и перчатках. Он залез в магазин через крышу, проделав в ней дырку.

«Повредив установленную внутри камеру видеонаблюдения, мужчина похитил 59 мобильных телефонов и скрылся тем же путем, через проломленную крышу. Инструменты, используемые для совершения преступления, а также одежду и личный мобильный телефон он выбросил в урну», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ («Кража»).

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили маршрут передвижения похитителя и задержали его около одного из торговых центров в городе Видное», – добавила Петрова.

При нем и в его квартире обнаружили и изъяли 4 похищенных мобильных телефона. Остальное имущество он продал в торговые точки, расположенные в Москве, и получил за них 150 тыс. рублей. Подозреваемый находится под стражей.