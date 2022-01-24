РИАМО - 24 янв. В Одинцовском округе после совместного распития алкоголя 42-летняя жительница напала на мужчину с ножом. От полученных ранений тот скончался, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Убийство произошло в доме на улице Вокзальная. Сотрудники полиции задержали за совершенное преступление жительницу квартиры, в которой случилась трагедия. Было установлено, что женщина нанесла колото-резаные ранения в ссоре.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Сейчас она задержана сотрудниками полиции.