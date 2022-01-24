РИАМО - 24 янв. В столице согласовали проект реставрации памятника на могиле князя Сергея Трубецкого. Работы планируется начать в 2022 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Реставрация исторического надгробия на могиле Сергея Петровича Трубецкого может начаться уже в этом году. Соответствующий проект работ был недавно согласован нашим ведомством», – заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, в настоящее время на памятнике есть трещины, сколы и другие дефекты. В ходе реставрации ограду и памятник демонтируют, очистят и обработают защитными составами. Кроме того, восстановят утраченные элементы, почистят и обработают мемориальную надпись.

Памятник на могиле князя Сергея Трубецкого выполнен в виде креста на валуне, который установлен на каменной плите.

Князь Сергей Трубецкой происходил из старинного рода. По отцовской линии его предком был великий литовский князь Гедимин, а по материнской – грузинский царь Вахтанг VI и сподвижник Петра I Александр Меншиков.