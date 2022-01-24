РИАМО - 24 янв. В столице согласовали проект путепровода, который соединит Южную рокаду и Юго-Восточную хорду, его длина составит почти 160 м, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для соединения Южной рокады и Юго-Восточной хорды планируется построить эстакаду протяженностью около 160 м. Проект уже согласован Москомархитектурой», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, путепровод появится в районе Царицыно рядом с домом 51 на улице Бехтерева. Эстакаду возведут на участке Юго-Восточной хорды, который идет от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления Московской железной дороги вдоль Каспийской улицы.

Эстакада будет иметь закругленную форму, вдоль нее установят фонари. По итогам работ появится удобный съезд с одной магистрали на другую.

Юго-Восточная хорда соединит 10 магистралей. Ее появление улучшит транспортное обслуживание 22 районов столицы в четырех округах. Длина трассы составит порядка 96 км.

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