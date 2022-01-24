РИАМО - 24 янв. Официальный представитель главного управления здравоохранения Бангладеш, профессор Назмул Ислам перечислил наиболее частые симптомы заражения коронавирусным штаммом «омикрон». Примерно в 75% случаев заболевшие отмечали наличие насморка, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, симптомы схожи с признаками сезонного гриппа. Тем не менее, им следует уделять особое внимание.

«Головные боли наблюдались у 68% заразившихся этим видом Covid-19. 64% людей рассказали о чувстве усталости. Около 60% пациентов жаловались на чихание или боли в горле, а 44% — на кашель», – приводит издание bdnews24 слова Ислама.

Наиболее надежной защитой от заражения и тяжелого протекания заболевания коронавирусом является вакцинация.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>