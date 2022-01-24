РИАМО - 24 янв. Курорт Сорочаны Московской области вошел в список лучших мест для катания на сноуборде по данным портала ТурСтат.

За подмосковный курорт отдали свои голоса 6% участников опроса. В голосовании приняли участие более 50 тыс. посетителей интернет-портала. Опрос прошел в январе 2022 года.

Помимо подмосковной площадки, в первую десятку курортов для катания на сноуборде вошли «Роза Хутор» в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, Белокуриха в Алтайском крае, «Абзаково» в Башкортостане, «Большой Вудъявр» в Мурманской области, «Бобровый лог» в Красноярске, «Горный Воздух» в Южно-Сахалинске и «Гора Белая» в Свердловской области.

«Сорочаны» — горнолыжный курорт и спортивно-развлекательный комплекс, расположенный в Дмитровском городском округе. Там расположено 10 трасс с перепадом высот до 90 м, шириной до 70 м и протяженностью до 1050 м. Свое название горнолыжный курорт получил в честь собственного основателя — Леонида Сорочана.

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