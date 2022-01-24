РИАМО - 24 янв. В Москве в понедельник вечером ожидаются пробки до 7 баллов из 10 возможных. Наибольшие затруднения возникнут в центре города, на Садовой кольце, ТТК и МКАД, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Сейчас на дорогах Москвы пробки держатся на уровне 3 баллов. Вечером заторы могут возникнуть из-за проведения строительных работ, образования гололедицы и возникновения мелких аварий.

Из-за строительных работы дорожное движение ограничено на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Рижской и Лужнецкой эстакадах.

Для перемещения по центру столицы рекомендуют пользоваться метрополитеном, а по вылетным магистралям с выделенными полосами – наземным городским транспортом и такси. Так удастся сэкономить время в пути.