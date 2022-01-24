РИАМО - 24 янв. На портале mos.ru в сервисе «Мои платежи» появилась возможность оплаты счетов с помощью Apple Pay, она доступна пользователям устройств с операционной системой iOS, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Подключение Apple Pay позволит оплачивать счета максимально быстро без необходимости ручного ввода данных банковской карты», - рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

По его словам, также планируется внедрить и другие возможности для электронных платежей, в том числе с помощью Google Pay.

Чтобы использовать функцию оплаты с помощью Apple Pay, авторизованным на mos.ru пользователям надо выбрать кнопку «Оплатить Apple Рay». Для этого функция должна быть настроена на смартфоне.

На сегодняшний день на портале mos.ru действует свыше 380 онлайн-услуг и сервисов, которыми пользуются более 14,4 млн человек.

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