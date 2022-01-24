РИАМО - 24 янв. Московскому штабу акции #МыВместе нужны волонтеры для обработки звонков, связанных с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Помощники кол-центра будут заниматься сбором первичной информации и консультацией о графике работы медицинских учреждений, подскажут, как оформить листок нетрудоспособности, ответят на вопросы о QR-кодах и вакцинации. При необходимости, позвонившего перенаправят к специалисту.

Волонтеры будут работать по сменам: с 7:30 до 11:30 и с 12:00 до 16:00. Перед началом работы для них проведут обучение. Заявки принимают на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

Всего за время действия акции #МыВместе на горячую линию поступило более 2,5 млн звонков от жителей столицы. Обратиться на горячую линию можно по номеру +7 800 200-34-11.