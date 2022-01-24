РИАМО - 24 янв. Оплачивать налог на доходы с депозитов по итогам 2021 года придется не только тем, чьи вклады превышают 1 млн рублей, но и держателям меньших сумм. Такая обязанность может распространиться и на тех граждан, владеющих депозитами с суммой от 700 тыс. рублей, сообщает РБК.

Ключевое значение для формирования налоговых обязательств оказывает совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет, а не размер вклада. В то же время граждане могут иметь несколько небольших вкладов, процентные выплаты по которым будут превышать размер необлагаемого процентного дохода.

Распространение налога на вклады на граждан с вкладами до 1 млн рублей стало возможным из-за удвоения ключевой ставки ЦБ и параллельного роста банковских ставок. Согласно законодательству, налог не взимается с суммы доходов, которая получается при умножении ставки Банка России в начале года (4,25%) на 1 млн руб.

Если вкладчик, имел, например, единственный с начала 2021 года депозит на сумму 710 тыс. рублей со ставкой 4,5%, а в августе переложил вклад под более высокий процент (8%), он мог заработать за год 42,85 тыс. рублей. В итоге ему придется заплатить налог 13% с 350 рублей, или 45,5 рублей.



Фактически по итогам 2021 года обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тыс. руб, отмечает замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

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