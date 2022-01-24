РИАМО - 24 янв. В Москве начал работу проект «Школа родственного ухода», участников научат помогать родственникам, которые не способны к самообслуживанию, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Мы запускаем новый уникальный проект «Школа родственного ухода». Люди нередко сталкиваются с необходимостью ухода за близким человеком, потерявшим способность к самообслуживанию», - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На бесплатных онлайн-курсах «Школы родственного ухода» участникам расскажут, как комфортно обустроить квартиру, научат выстраивать коммуникацию внутри семьи и избежать эмоционального выгорания.

Перед прохождением курса необходимо посетить раздел проекта на сайте департамента труда и социальной защиты населения и пройти опрос, а также заполнить анкету. После этого участнику отправят ссылку на курс. После прохождения будет возможность пообщаться с тренером, который ответит на возникшие вопросы.