РИАМО - 24 янв. В Омской области 14-летняя девушка и ее 17-летний парень задержаны по подозрению в убийстве семьи из 3 человек, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как сообщают следователи, девушка подговорила своего парня убить свою мать, отчима и их 10-летнюю дочь-инвалида. В качестве оружия юноша использовал штык-нож для забоя скота.

Подросток забрался в дом к своей возлюбленной в ночь на 22 января. Там он убил трех спящих человек. Известно, что родители были против отношений между девушкой и парнем.

Не исключено, что также мотивом послужил тот факт, что девушка не хотела ухаживать за своей больной сестрой.