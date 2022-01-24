РИАМО - 24 янв. В столице и Подмосковье в понедельник будет облачно, максимальная температура воздуха составит минус 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день погоду в столичном регионе будет определять барическая седловина. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 7 – минус 5 градусов, по области - минус 10 – минус 5.

Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., в течение дня показатель будет интенсивно расти и его фон в середине дня повысит норму почти в 20 единиц. Относительная влажность воздуха около 75%.

Погода будет обусловлена формированием неблагоприятных условий спастического типа, из-за чего люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями находятся в группе риска.