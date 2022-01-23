РИАМО - 23 янв. Следствие приняло решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту нападения собаки на ребенка в Коломне. Мальчик получил травмы средней степени тяжести, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительной информации, утром в пятницу в сквере имени Зайцева жительница Коломны с двумя сыновьями (4 и 9 лет) увидела собаку. Собака (предположительно хаски) была без ошейника и намордника. Женщина решила, что животное потерялось и начала ее фотографировать.

После этого собака начала вести агрессивно, напала на младшего ребенка и разорвала ему лицо. Мальчика госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и опросили очевидцев. Расследование находится на контроле у руководителя ГСУ.