РИАМО - 24 янв. Международное сообщество в этот день отдает дань роли образовании в развитии и достижении мира. В России 24 января подарило миру два значимых культурных объединения — цыганский театр «Ромэн» и Национальный филармонический оркестр.

Международный день образования

В 2018 году 58 государств-членов ООН поддержали закрепление в календаре Международного дня образования. Проект был предложен делегацией Нигерии и говорил о необходимости поддержки доступного и качественного образования для всех.

Резолюция признает способность образования повысить экономический рост стран, искоренить нищету, голод и неравенство. Без него невозможно представить борьбу с болезнями.

К сожалению, далеко не во всех странах сегодня образование доступно. По данным ООН, 258 млн детей и подростков не посещают школы, 617 млн — не умеют читать и считать. На получение хотя бы начального образования могут претендовать менее 40% девочек, живущих в Африке. Отсутствие доступа к образованию закрывает для них двери к нормальной жизни.

Международный день эскимо

Немало праздников в мировой календарь внесли американские патентные агентства. Один из самых вкусных — Международный день эскимо. Его отмечают 24 января, поскольку именно в этот день в 1922 году владелец сладостей Христиан Нельсон запатентовал сливочное мороженое, покрытое шоколадной глазурью.

Кто-то считает, что история этого лакомства насчитывает несколько тысячелетий, кто-то уверен, что покрыть брикет мороженого глазурью отважился сам Нельсон. Точно известно только то, откуда появилось название сладости. Нельсон выбрал наименование «Eskimo Pie», что переводится как пирожок эскимоса, для оформления патента.

Важно отметить, что в первых эскимо не было палочки. Она появилось после того, как некий Фрэнк Эпперсон забыл свой стакан с лимонадом и палочкой для помешивания на морозе. Свое неожиданное открытие он также использовал в качестве бизнес-идеи.

Основание цыганского театра «Ромэн»

91 год назад (24 января 1931 года) в Москве был создан старейший и известный в мире цыганский театр «Ромэн». Всегда славившиеся своими яркими и звучными выступлениями русские цыгане создали уникальное творческое пространство.

Первые постановки труппы призывали цыган вести оседлую жизнь и трудиться в советских коллективах. Постепенно репертуар расширился, а русскоязычные постановки привлекли новых зрителей.

Театр «Ромэн» продолжает работать и сегодня. Одним из самых известных его артистов считается Николай Сличенко, он также руководил театром с 1977 по 2021 год.

Создание Национального филармонического оркестра

В России в 2003 году было принято решение поддержать оркестровое исполнительство и способствовать его развитию в стране на международном уровне. С этой целью 24 января был основан Национальный филармонический оркестр России — коллектив, в который вошли лучшие исполнители Москвы и Санкт-Петербурга.

Оркестр пока еще достаточно юн, однако уже выступил с такими мировыми звездами, как Джесси Норман, Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский и другие. Коллектив гастролирует по России и за рубежом.

Одно из главных достижений оркестра — ежегодное участие в Международном музыкальном фестивале Владимира Спивакова во французском Кольмаре.

Федосеев день

В народном календаре 24 января значится как Федосеев день. Часто на этот день выпадали морозы, отсюда взялось поверье, что изгнанная из домов на Святки нечисть колдует морозы, которые приносят людям беды.

С этим днем связывали и народные погодные приметы. Если 24 января очень холодно — весна будет поздней, если тепло — ранней.