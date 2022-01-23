РИАМО - 23 янв. На следующей неделе в столице ожидается похолодание. Самой морозной станет ночь на пятницу. Столбики термометров могут опуститься до минус 17 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник из-за туч выглянет солнце, днем температура воздуха будет минус 9-4 градуса – немного выше многолетней нормы. Во вторник ночью подморозит до минус 16-11 градусов, днем атмосферный фронт принесет тучи и небольшой снег. Воздух прогреется до минус 11-6 градусов.

В среду в городе ожидается снегопад, выпадет 3-4 мм осадков, днем температура составит минус 7-2 градуса. В четверг снова начнет холодать, ночью – до минус 13-8 градусов, днем – до минус 9-4 градусов.

«Ночь на пятницу, по-видимому, станет самой морозной: в условиях малооблачной погоды, минимальный термометр покажет минус 17-12, после полудня показания барометров начнут падать, облака уплотнятся, осыпаясь небольшим снегом (0,9 мм), температура воздуха составит минус 11-6 градусов», - написал Тишковец у себя в Instagram.

В выходные морозы отступят, днем местами воздух прогреется до нуля градусов. Снегопады принесут еще 4-5 мм осадков. Предположительно, январь превысит норму осадков примерно на 30%, а среднемесячная температура воздуха окажется чуть теплее нормы.