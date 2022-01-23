РИАМО - 23 янв. Оперативные службы города восстановили движение на Северо-Восточной хорде. Там были заняты 2 из 3 полос из-за ДТП, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Авария произошла в районе Северянинского путепровода. Водитель автомобиля Nissan X-Trail наехал на Daewoo Matiz, остановившийся в крайней правой полосе из-за неисправности.

В этот момент рядом со сломавшейся машиной стоял ее водитель и два пассажира. В результате один человек скончался, двум оказана медицинская помощь.По предварительной информации, водитель Nissan не пострадал.

Из-за дорожной аварии движение на участке было затруднено, на месте работали аварийные службы.