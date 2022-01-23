РИАМО - 23 янв. Координатор движения «Синие ведерки», глава рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов объяснил, что делать, если водитель задел чужую машину на парковке. Ни в коем случае нельзя покидать место ДТП, сообщает «Прайм».

«Согласно правилам дорожного движения, необходимо освободить проезжую часть, чтобы не мешать движению автотранспорта, ведь в припаркованном автомобиле, который вы, предположим, зацепили, никого нет», - рассказал Шкуматов.

Далее нужно вызвать сотрудников Госавтоинспекции, объяснить ситуацию, а также тот факт, что водителя пострадавшего авто на месте нет.

Инспекторы смогут найти владельца машины и выйти с ним на связь. Если он сможет быстро подойти, далее состоится стандартное оформление ДТП. Если нет – инспектор выпишет справку, постановление и другие документы. Если же просто уехать, оставив записку, можно оказаться в очень неприятной ситуации.

«Человек может оказаться, допустим, немного со странностями, и вместо того, чтобы позвонить вам, позвонит в ГИБДД. И тогда ваш отъезд будет расценен как скрытие с места аварии. А это — лишение прав на год», - пояснил эксперт.