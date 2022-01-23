РИАМО - 23 янв. Средний срок окупаемости недвижимости, приобретенной для последующей сдачи в аренду, вырос до 16,5 лет. Эксперты говорят о снижении рентабельности этого вида деятельности, сообщает «Вечерняя Москва».

Доход от сдачи однокомнатной квартиры в столице упал с 6% до 5,4% за последний год.

«То есть доходность по банковским депозитам сейчас сопоставима или в большинстве случаев даже выше, чем доходность от сдачи жилья в аренду. В результате деньги проще положить в банк, чем покупать на них квартиру и сдавать ее», - объяснила эксперт крупного агентства по недвижимости Виктория Кирюхина.

Однако исполнительный директор риелторского агентства Артем Домрачев с ней не согласен. Вложение в недвижимость оправдывается ростом цены на саму квартиру.

«Иными словами, вы купили квартиру за 10 млн рублей, а теперь она стоит 11 млн 672 тыс. рублей. Сомневаюсь, что какой-то банк предложит вам 16,72% годовых. Добавим к этим процентам еще 5,4 от сдачи в аренду и получим 22,12%», - посчитал Домрачев.

Кроме того, есть риск, что с банком, где размещен вклад, что-то случится, поэтому вложение в недвижимость более надежно.