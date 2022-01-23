РИАМО - 23 янв. В Подмосковье специалисты МЧС провели измерение льда на 52 местах на акватории региона, 9 из них вызывают опасения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Средняя толщина льда на водоемах Подмосковья составляет 22,5 см.

В 9 местах, вызывающих опасения, в 9 округах региона лед отсутствует либо он неоднородный и едва достигает 7 см.

В список опасных попали река Волга в Дубне, река Ока в Луховицах и Ступине, река Ольховка в Раменском округе, река Москва в Бронницах, Коломне и в Можайском округе, река Клязьма в Орехово-Зуевском округе и река Яуза в Мытищах.

В патрулировании задействовали 186 человек и 54 единицы техники.