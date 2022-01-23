РИАМО - 23 янв. Президента Армении Армен Саркисян заявил, что уходит в отставку, он возглавил страну в 2018 году, сообщает РИА Новости.

В своем заявлении Саркисян рассказал, что принял решение об уходе из-за того, что не имеет инструментов, которые могли бы повлиять на внутреннюю и внешнюю политику.

По его словам, на сегодняшний день Армения не является республикой по своему содержанию.

Пост президента Саркисян занял после Сержа Саргсяна, который и предложил нынешнего президента на эту должность.

Саркисян родился в Ереване, окончил Ереванский государственный университет и позже аспирантуру в этом же вузе. Он является кандидатом физико-математических наук и ранее преподавал.