РИАМО - 23 янв. Открытое горение на площади 600 кв. м ликвидировали в нежилом здании в подмосковном Солнечногорске, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В нежилом здании в поселке Андреевка, строение 40г, произошел пожар. По указанному адресу находится ресторан. Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную смену в 13:44, а к 17:48 открытый огонь удалось потушить.

На момент прибытия пожарных огонь распространился на площади 600 кв. м. На месте работали 56 человек и 16 единиц техники, в том числе 35 человек и 10 единиц техники от МЧС.

По информации СМИ, сотрудников и посетителей заведения оперативно эвакуировали. Подробности происшествия уточняются.