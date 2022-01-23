РИАМО - 23 янв. Упаковки с отделочным материалом упали на 20-летнего рабочего на стройплощадке в центре столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на ул. Варварка. По предварительной информации, на рабочего субподрядной организации упали упаковки с отделочным материалом.

Молодой человек госпитализирован в одну из столичных больниц. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ.