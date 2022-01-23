РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. Юные спасатели подмосковного Подольска стали призерами соревнований по спортивному туризму на лыжах, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Воспитанники любительского объединения «Юный спасатель» Подольска 22 января приняли участие в Московских областных и межрегиональных соревнованиях по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Ребята соревновались на 2 и 4 классах дистанций.

Так, Владимир Тюрин и Алексей Васильев показали третье и второе время в своей возрастной группе, а Маша Тюрина и Кирилл Кудяков получили 4 и 7 места.

Юных спасателей округа поздравили с заслуженными результатами и пожелали дальнейших побед.