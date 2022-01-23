РИАМО - 23 янв. Информация о массовых жалобах медицинского персонала в Москве на качество новой формы одежды не соответствует действительности, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее СМИ сообщили о том, что московские врачи массово пожаловались на новую форму от компании Bosco. Медики заявили, что форма сделана из синтетики, которая вызывает аллергию. При замачивании одежда красит воду и сильно линяет. Кроме того, новая форма просвечивает.
В департаменте пояснили, что с июля 2021 года сотрудники столичной сферы здравоохранения впервые начали обеспечиваться формой за счет бюджета города. Ранее учреждения и врачи сами покупали себе рабочую одежду, из-за этого она была разных цветов и фасонов.
На текущий момент новую форму в столице получили более 100 тыс. медицинских работников.
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