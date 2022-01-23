РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. Представитель компании «Экспокабель» принес своей команде победу в турнире по картингу в рамках спартакиады трудовых коллективов Подольска, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Спартакиада трудовых коллективов проводится в округе ежегодно. В рамках нее представители различных предприятий и организаций соревнуются в различных видах спорта. Так, в воскресенье на картодроме «Лидер» загородного клуба «Айвенго» впервые прошел и турнир по картингу, в котором приняли участие девять человек. Начались заезды в 17:00.

«Впервые в рамках спартакиады мы стали проводить турнир по картингу. Площадку нам предоставил картодром, за что хочется выразить слова благодарности. Участникам предстояло проехать круг за наименьшее время. У всех было несколько попыток, а лучший результат вносился в турнирную таблицу», - сказал начальник отдела по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий комитета по физической культуре и спорту администрации округа Олег Четвериков.

Среди участников были представители таких организаций, как АО «ЦНИИТОЧМАШ», ГБУЗ МО «ПОКБ», детский сад «Капелька», фабрика «Весь мир», АО НИИ НПО «Луч», МУП «Водоканал» и другие. По итогам первое место занял представитель компании АО «Экспокабель» Анатолий Волгапкин, второе – Владимир Чернышов из АО НИИ НПО «Луч», а третье - Владимир Немалихин из МУП «Водоканал».

Победителям и призерам вручили медали и кубки.

Также 26 января на картодроме пройдет Универсиада студентов учреждений средне-профессионального и высшего образования округа, а 30 января - VI Комплексная спартакиада по месту жительства.