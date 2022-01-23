РИАМО - 23 янв. В ДТП на Северо-Восточной хорде погиб человек. Авария произошла в районе Северянинского путепровода на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Водитель джипа Nissan X-Trail наехал на стоящий в крайней правой полосе из-за неисправности Daewoo Matiz. В этот момент рядом с малолитражкой находились водитель и два пассажира. Они вышли на проезжую часть, чтобы проверить причину поломки авто.

В результате наезда один человек погиб на месте, двоих осматривают врачи. Предварительно, водитель Nissan не пострадал.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Движение на данном участке сильно затруднено, поэтому водителям стоит выбирать пути объезда.