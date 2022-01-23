РИАМО - 23 янв. Заслуженный артист РСФСР, актер кино и театра Расми Джабраилов скончался на 90-м году жизни, об этом сообщается на сайте Московского академического театра им. Маяковского.

Актер умер вечером 22 января. Причины смерти не называются.

«Актер с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных. Такие разные герои в исполнении Расми Джабраилова были объединены одной общей чертой — в каждом из них, вне зависимости от обстоятельств, всегда было что-то человечное, живое и светлое», — говорится в некрологе.

В театре отметили, что для всего коллектива это огромная потеря.

Джабраилов родился в 1932 году в Дагестане. Закончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, а в 1961-м — режиссерский факультет. В 1961-1962 годах был вторым режиссером киностудии «Таджикфильм». В кино дебютировал в 1962 году, сыграв одну из главных ролей в ленте «Одержимые».

Артист играл в Театре на Таганке с 1964 года, а в 1993 году стал актером «Содружества актеров Таганки». После этого перешел в труппу Московского академического театра им. Владимира Маяковского.

За свою карьеру Джабраилов сыграл почти в 70 фильмах, среди которых «Одиссея капитана Блада», «Вертикаль», «В августе 44-го…». Артист был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.