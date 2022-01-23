РИАМО - 23 янв. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства после случаев гибели людей из-за нападений бродячих собак в разных регионах страны. Об этом сообщается на сайте СК России.

В ведомстве подчеркнули, что проблема с бродячими животными не получает должного внимания, а в ряде регионов чиновники ее попросту игнорируют.

По мнению главы СКР, в предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере.

Для предупреждения подобных случаев нужно ужесточение законодательства как на федеральном, так и на региональном уровне. Факты нападения бездомных собак на людей сейчас расследуются в Забайкальском крае, Краснодарском крае, также проходят проверки в Смоленской, Саратовской, Сахалинской, Новосибирской и других областях.

Бастрыкин потребовал принятия исчерпывающих мер по расследованию подобных случаев. В каждом случае будут тщательно проверять обоснованность процессуальных решений и полноту проведенного расследования по каждому эпизоду.

Ранее в поселке под Читой стая бездомных собак насмерть загрызла 7-летнюю девочку, которая возвращалась домой из школы. Также в подмосковной Коломне собака напала в парке на 4-летнего мальчика и разорвала ему лицо, ребенка госпитализировали.