РИАМО - 23 янв. Группа лиц из 4 человек в районе станции метро «Электрозаводская» насильно посадили молодого человека в автомобиль, где отняли телефон и 18 тыс. рублей, а после угрозами и побоями вынудили перевести еще 47 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел ночью в четверг. Общая сумма материального ущерба составила порядка 115 тыс. рублей.

Потерпевшему 1998 года рождения нанесли удары руками и ногами, в том числе по голове. Ему понадобилась медицинская помощь.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полиции удалось задержать троих граждан 2001, 2000 и 1989 годов рождения. Против них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).