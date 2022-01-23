РИАМО - 23 янв. В поселке Андреевка округа Солнечногорск произошел пожар, загорелось нежилое помещение. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Его удалось локализовать к 16:10.

К тушению возгорания привлекли 56 человек и 16 единиц техники, в том числе 35 человек и 10 единиц техники от МЧС.

В здании по адресу: поселок Андреевка, 40Г, располагается ресторан. По информации СМИ, во время ЧП в нем находились 70 человек, их эвакуировали.