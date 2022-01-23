РИАМО - 23 янв. Российские биатлонисты заняли вторую ступень пьедестала по итогам эстафеты на 7 этапе Кубка мира. Соревнования прошли в итальянском Антхольце, сообщает РИА Новости.

Первыми стали норвежские спортсмены. Они прошли дистанцию за 1 час 12 минут 14,7 секунды, использовав 4 дополнительных патрона на 8 огневых рубежах.

Россияне потратили на преодоление дистанции на 1 минуту 57,2 секунды больше, использовав 12 дополнительных патронов и сделав штрафной круг. Третьем место в состязании заняли немцы.

В состав мужской сборной РФ вошли Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Российские спортсмены не в первый раз уверенно выступают на этапах Кубка мира, завоевывая места на пьедестале.