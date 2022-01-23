РИАМО - 23 янв. В столичном районе Чертаново Центральное задержана женщина 1987 года рождения. Ее подозревают в нападении с ножом на мужчину 1981 года рождения в ходе конфликта в ночь на субботу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о ранении поступило в полицию в 03:54 22 января. ЧП произошло на улице Днепропетровская. Скорая госпитализировала потерпевшего с ножевыми ранениями груди и плеча, он попал в реанимацию.

Днем в субботу полиции удалось задержать женщину, изобличенную в совершении данного преступления. Она несколько раз ударила потерпевшего ножом из-за личных неприязненных отношений.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).