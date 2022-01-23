РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. В группе «Типичный Подольск» в соцсети «ВКонтакте» появилось видео с тройным ДТП на Варшавском шоссе Подольска, случившемся в воскресенье днем.

Как следует из видео, дорожно-транспортное происшествие произошло недалеко от поселка Кузнечики. Столкнулись три автомобиля, которые перекрыли проезд.

В результате ДТП столкнулись Ford Focus, Volvo XC70 и грузовой автомобиль Ford Transit. На видео видно людей, которые находятся рядом с автотранспортом, а также начинающуюся пробку.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 15:05 на данном промежутке дороги образовался крупный затор, который начинается от кругового движении с улицы Кирова.