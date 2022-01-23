РИАМО - 23 янв. Ряд пригородных электропоездов задерживается из-за внеплановой остановки тепловоза на участке Казанского направления Московской железной дороги, сообщает пресс-служба МЖД.

«В настоящее время из-за вынужденной остановки в 13:50 тепловоза на станции Виноградова Казанского направления в пути задерживаются по 3 пригородных поезда дальних маршрутов в сторону столицы и области», — сообщили в пресс-службе.

Время отставания составов от графика составляет от 40 до 55 минут. Тепловоз уже убрали с пути.

Сейчас железнодорожники принимают меры для сокращения времени опоздания поездов. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.