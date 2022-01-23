РИАМО - 23 янв. Переход между станцией метро «Авиамоторная» Калининской линии и одноименной станцией Большой кольцевой линии сократит время пересадки для пассажиров в 4 раза. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Пересадку с «Авиамоторной» «желтой» ветки на БКЛ планируют открыть в 2023 году. Запланированы возведение основных конструкций перехода и лестницы.

Ранее на месте будущей пересадки было размещено панно «Икар», но его убрали для реставрации. В будущем пассажиры смогут его увидеть в переходе между двумя станциями.

«В рамках программы мэра Москвы по развитию метро станция «Авиамоторная» Некрасовской линии войдет в состав Большого кольца. Одновременно с этим откроется подземная пересадка на соседнюю одноименную станцию Калининской линии. Около 10 тыс. пассажиров смогут пересаживаться в 4 раза быстрее», — сказал заммэра столицы, глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, пересадка у пассажиров займет всего 3 минуты вместо 12 минут по улице.

«С вводом Большого кольца у пассажиров Калининской ветки появится больше вариантов для маршрутов. Им станет удобнее пересаживаться на другие линии метро, что даст дополнительную экономию времени в пути», — резюмировал Ликсутов.