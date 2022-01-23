РИАМО - 23 янв. Более 3 тыс. мемориальных объектов обновили на территории Подмосковья за 2021 год, в их числе — 23 воинских захоронения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Ремонтные работы, а также благоустройство территорий проводили за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

В Дубне привели в порядок мемориальный комплекс «Братские могилы», открытый 9 мая 1970 года в честь 25-летия Победы. Мемориал создавался на средства предприятий и организаций города. Специалисты заменили облицовку стен и ступеней из гранитных плит, а также отполировали мраморные и металлические поверхности.

В Наро-Фоминске на братской могиле отремонтировали шпиль монумента и ведущие к нему ступени. Кроме того, заменили плиты и благоустроили территорию. Также была отремонтирована и покрашена скульптура на месте захоронения партизанов на ул. Красная пресня: там заменили облицовку, сделали наклонные пилоны и уложили тротуарную плитку. Мемориальный комплекс в Апрелевке также был обновлен.

Преобразился мемориал воинской и боевой славы на Соборной горе в Серпухове. Здесь заменили гранитные плиты, обустроили дорожки и тротуары, а также провели благоустройство и озеленение территории. Этот мемориал был открыт в 1975 году к 30-летию Победы. В этом месте располагается братское захоронение воинов, отдавших жизнь за Родину во время Великой Отечественной войны, и гранитные плиты с их именами.

Всего за минувший год работы провели в 9 городских округах Подмосковья.

В Истре отремонтированы памятники в д. Бужарово, д. Рычково и д. Сокольники. Скверы на пл. Революции и ул. Советская в г. Истра, а также сквер на ул. Первомайская в д. Новопетровское. Работы провели у памятника в с. Павловская Слобода.

В Лотошине отремонтировали памятник на территории сельского кладбища в д. Калицыно, а в Павловском Посаде — памятник на ул. Мира. Кроме того, благоустроили мемориал в г. Протвино и мемориал в д. Спас-Вилки в Шаховской.

В Ступине проведены работы на памятниках в с. Ситне-Щелканово, на территории школы №6 в г. Ступино, в д. Савельево, в с. Мещерино, на территории кладбища в с. Киясово, в с. Щапово и на территории кладбища в с. Суково.