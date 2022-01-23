РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 янв. Жители Подольска смогут посещать социальную программу «Добрый час» в Ледовом дворце «Витязь» при условии ношения масок, сообщается в группе «Ледовый дворец «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Социальная программа «Добрый час» проходит в Ледовом дворце «Витязь» на основании распоряжения губернатора Московской области с 2017 года. Люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи могут бесплатно посещать каток, спортивный зал и теннисный корт.

«Посетители наших мероприятий допускаются на территорию и в помещения АО «Ледовый дворец Витязь» только при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора по ношению масок и соблюдению социальной дистанции», — сообщили в ЛД «Витязь».

Так, посещение в рамках программы будет доступно 24 января с 9:30 до 10:30 и 27 января с 11:00 до 12:00. Узнать подробности можно по телефону: 8 (496) 765-40-01, 8 (496) 765-40-18.