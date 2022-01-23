РИАМО - 23 янв. Прокуратура проводит проверку после обрушения козырька подъезда одного из жилых домов на западе столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел в доме на ул. Коштоянца в 4-м подъезде. В результате случившегося пострадавших нет.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Также прокуратура оценит исполнение требований законодательства, которое регламентирует содержание и обслуживание общедомового имущества.

Кроме того, ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья граждан.